Туапсинская команда Calipso выиграла на третьем этапе НПЛ в Петербурге

14 августа завершился III этап Национальной парусной лиги. В последний гоночный день на акватории яхтенного порта «Геркулес» развернулись нешуточные баталии, несмотря на капризную погоду.



Финальный день регаты был полон ожиданий, надежд и нервов. 15 команд попытались в последний раз исправить своё положение в турнирной таблице. Положение усугубило и отсутствие ветра в первые часы воскресного дня.



В яхт-клубе Санкт-Петербурга встретились ActiTime (рулевой Арсен Чубарков), Arttube (Виктор Серёжкин), Bronenosec (Владимир Иконников), Calipso (Максим Таранов), Matryoshka (Наталья Кравец), Russo Trans (Юрий Морозов), Sail&Sea (Василий Харабардин), Tenzor Legal (Павел Созыкин), ZID art Sailing team (Зоран Паунович), ZIGZAG (Дмитрий Жайворонок), «БЦ Альянс» (Кирилл Лузин), «Мобиле Групп» (Александр Филиппов), «Повелитель паруса Москва» (Максим Батраков), «ПЭК:Sport» (Дмитрий Иевлев) и «Русские Богатыри».



Старты начались в районе 12 часов при среднем ветре, было проведено ещё четыре гонки, после которых решилась судьба третьего комплекта медалей сезона-2022. «Сегодня вновь провели день в ожидании ввиду неблагоприятного прогноза. Но ветер в итоге смилостивился, максимально раздувало до шести узлов», — рассказал нам главный судья регаты Владимир Комель.



Команды разделились на несколько групп. За попадание в топ-10 до последнего сражались шесть экипажей. Среди них — опытнейшие команды: «БЦ Альянс», «Мобиле Групп», Sail&Sea, «Русские Богатыри», «ПЭК:Sport» и ActiTime. Вторая группа сражалась уже за попадание в топ-5.



Не заладился первый день у «Повелителя паруса Москва», однако коллектив Максима Батракова к концу второго дня нашёл свой подход к питерской акватории. Коллектив оказался на девятой строчке турнирной таблицы. Matryoshka Наталии Кравец обогнала соперников на два балла, чем обеспечила себе попадание на восьмое место. Russo Trans, которая дебютировала в лиге в 2022 году на этом этапе, одержала победу в последней для себя гонке. Экипаж Юрия Морозова занял седьмое место.



Опытный коллектив Владимира Иконникова Bronenosec показал очень стабильный результат на родной акватории. Питерский этап помог команде оказаться на шестой строчке. Пятой стала ZIGZAG Дмитрия Жайворонка. Команда трижды смогла записать в свой актив первый приход, чем по праву заслужила свою позицию.

За бронзовые медали в последний день сражались две команды: Arttube и ZID art Sailing team. Обе команды провели отличный уикенд и даже в последний гоночный день показали одинаковый результат. Но коллектив Виктора Серёжкина Arttube по итогу всё же уступил соперникам три балла. В последний день экипаж Зорана Пауновича приложил все свои накопленные знания и умения, чтобы при не самом удачном для команды ветре остаться в тройке лидеров. Коллектив увёз домой бронзовые медали.



Самая жаркая битва развернулась за лидерство. После первой гонки дня вперёд вырвалась ещё одна московская команда, Tenzor Legal, оставив своих соперников из Calipso позади. Однако стихающий в конце дня ветер решил внести свои коррективы. В начале последней гонки лучшую тактику выбрала Tenzor Legal, но после второго огибания удача оказалась на стороне туапсинской команды. Экипаж Павла Созыкина Tenzor Legal занял вторую позицию. Оторвавшись от соперников на четыре балла, команда Calipso под руководством Максима Таранова завоевала первое место, к которому она так стремилась весь сезон. Показав на питерской акватории всё свое мастерство, экипаж, представляющий Туапсе, не только выиграл регату, но и увеличил свои шансы на чемпионство сезона.