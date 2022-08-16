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Велогонщица из Германии завоевала свой третий титул на чемпионате Европы

Велогонщица из Германии завоевала свой третий титул на чемпионате Европы
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Немецкая велогонщица Эмма Хинце завоевала уже третий титул на чемпионате Европы в Мюнхене, который проходит с 11 по 21 августа. В финале спринта 24-летняя спортсменка из Котбуса в трёх заездах опередила Матильду Грос из Франции. Сообщается, что, несмотря на предыдущий успех, у Эммы Хинц были сомнения по поводу спринта.

«В гонке на время — да, но в спринте и кейрине это сложно. Полный газ с самого начала, тот, кто впереди, обычно побеждает. Это не имеет особого отношения к тактике, это больше похоже на буйство», — приводит слова велогонщицы из Котбуса Zeit.

Таким образом, перед заключительным днём соревнований по велоспорту на треке Союз немецких велосипедистов завоевал шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

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