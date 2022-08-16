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Украинскую велогонщицу госпитализировали после падения на ЧЕ

Украинскую велогонщицу госпитализировали после падения на ЧЕ
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Украинская велогонщица Анна Соловей была госпитализирована на чемпионате Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа. Об этом сообщает L’equipe.

30-летняя спортсменка попала в массовый завал в гонке по очкам, которая завершала женский омниум (многоборье) на этих соревнованиях. Гонку пришлось завершить досрочно, Соловей покинула арену на носилках, после чего была отправлена в больницу. Во время этого завала пострадали не только велогонщицы, но и сам трек. В итоге в соревнованиях пришлось делать паузу, во время которой трассу починили.

Завал произошёл из-за словачки Альжбеты Бачиковой, которая по неосторожности задела колесо венгерки Йоханны Китти Бориссы, в результате чего упали несколько спортсменок, включая Соловей и гречанку Аргиро Милаки.

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