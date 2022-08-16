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Тренер Ласицкене: Маша по-прежнему готова на чудеса

Тренер Ласицкене: Маша по-прежнему готова на чудеса
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Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал о трудностях подготовки спортсменки в период отстранения россиян от участия в крупных международных турнирах.

«Определённую сложность всё это, безусловно, добавляет. Но помните, мы с вами как-то беседовали о том, что чем сложнее ситуация, тем интереснее её решать. Это как скульптура из теста. Ты должен таким образом её сделать, чтобы с учётом всего процесса — разбухания самого теста при замесе, его усадки при выпечке — достать из печки идеальную фигуру. Хотя в сыром виде она может казаться нелогичной, нерезультативной, некрасивой.

Представляю ли в своём воображении эту идеальную фигуру? Представляю. Какие там цифры на табло горят? Хорошие. То есть я хочу сказать, что Маша по-прежнему готова на чудеса. Просто для этого нужно создать оптимальные условия. Вы заметили, кстати, что весь спортивный путь Ласицкене в последние семь лет складывался довольно любопытным образом: как только открываются ворота каких-то возможностей, Маша выходит, выигрывает, и ворота тут же закрываются. Потом снова открывается окошко — Маша идёт, показывает свой абсолютный максимум — и снова всё схлопывается.

Любит ли мою спортсменку мироздание? Я боюсь об этом говорить. Да и потом, полагаясь только на мироздание, далеко не уйдёшь. Нужно очень осторожно с этим обращаться», — приводит слова Габриляна RT.

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