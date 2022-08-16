Тренер Ласицкене: Маша по-прежнему готова на чудеса

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал о трудностях подготовки спортсменки в период отстранения россиян от участия в крупных международных турнирах.
«Определённую сложность всё это, безусловно, добавляет. Но помните, мы с вами как-то беседовали о том, что чем сложнее ситуация, тем интереснее её решать. Это как скульптура из теста. Ты должен таким образом её сделать, чтобы с учётом всего процесса — разбухания самого теста при замесе, его усадки при выпечке — достать из печки идеальную фигуру. Хотя в сыром виде она может казаться нелогичной, нерезультативной, некрасивой.
Представляю ли в своём воображении эту идеальную фигуру? Представляю. Какие там цифры на табло горят? Хорошие. То есть я хочу сказать, что Маша по-прежнему готова на чудеса. Просто для этого нужно создать оптимальные условия. Вы заметили, кстати, что весь спортивный путь Ласицкене в последние семь лет складывался довольно любопытным образом: как только открываются ворота каких-то возможностей, Маша выходит, выигрывает, и ворота тут же закрываются. Потом снова открывается окошко — Маша идёт, показывает свой абсолютный максимум — и снова всё схлопывается.
Любит ли мою спортсменку мироздание? Я боюсь об этом говорить. Да и потом, полагаясь только на мироздание, далеко не уйдёшь. Нужно очень осторожно с этим обращаться», — приводит слова Габриляна RT.
- 16 августа 2022
-
23:03
-
22:42
-
21:50
-
21:35
-
21:12
-
20:53
-
20:44
-
19:24
-
17:48
-
16:02
-
15:56
-
15:09
-
15:00
-
14:05
-
13:32
-
13:16
-
12:22
-
11:48
-
09:37
-
09:35
-
01:00
-
00:52
-
00:31
- 15 августа 2022
-
23:54
-
23:26
-
16:47
-
16:44
-
15:28
-
15:16
-
12:25
-
12:05
-
11:41
-
11:41
-
11:31
-
11:26