Нтрисмпиоти и Лопес выиграли чемпионат Европы в ходьбе на 35 км
Поделиться
Гречанка Антигони Нтрисмпиоти и испанец Мигель Анхель Лопес стали победителями чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), на дистанции 35 км.
Нтрисмпиоти и Лопес опередили соперников более чем на две секунды. Серебряными призёрами стали испанка Ракель Гонсалес и немец Кристофер Линке, бронзу завоевали Виктория Мадарас из Венгрии и итальянец Маттео Джуппони.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Ходьба, 35 км. Женщины
1. Антигони Нтрисмпиоти (Греция) – 2:47.00
2. Ракель Гонсалес (Испания) +2.11
3. Виктория Мадарас (Венгрия) +2.59.
Ходьба, 35 км. Мужчины
1. Мигель Анхель Лопес (Испания) – 2:26.49
2. Кристофер Линке (Германия) +2.41
3. Маттео Джуппони (Италия) +3.45
Комментарии
- 16 августа 2022
-
23:55
-
23:27
-
23:03
-
22:42
-
21:50
-
21:35
-
21:12
-
20:53
-
20:44
-
19:24
-
17:48
-
16:02
-
15:56
-
15:09
-
15:00
-
14:05
-
13:32
-
13:16
-
12:22
-
11:48
-
09:37
-
09:35
-
01:00
-
00:52
-
00:31
- 15 августа 2022
-
23:54
-
23:26
-
16:47
-
16:44
-
15:28
-
15:16
-
12:25
-
12:05
-
11:41
-
11:41
Партнерский контент