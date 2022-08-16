Нтрисмпиоти и Лопес выиграли чемпионат Европы в ходьбе на 35 км

Гречанка Антигони Нтрисмпиоти и испанец Мигель Анхель Лопес стали победителями чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), на дистанции 35 км.

Нтрисмпиоти и Лопес опередили соперников более чем на две секунды. Серебряными призёрами стали испанка Ракель Гонсалес и немец Кристофер Линке, бронзу завоевали Виктория Мадарас из Венгрии и итальянец Маттео Джуппони.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Ходьба, 35 км. Женщины

1. Антигони Нтрисмпиоти (Греция) – 2:47.00

2. Ракель Гонсалес (Испания) +2.11

3. Виктория Мадарас (Венгрия) +2.59.

Ходьба, 35 км. Мужчины

1. Мигель Анхель Лопес (Испания) – 2:26.49

2. Кристофер Линке (Германия) +2.41

3. Маттео Джуппони (Италия) +3.45