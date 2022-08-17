Израильская пловчиха Анастасия Горбенко защитила титул чемпионки Европы
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Двукратная чемпионка мира израильтянка Анастасия Горбенко повторила свой успех на чемпионате Европы по водным видам спорта 2022 года в Риме (Италия). Она стала чемпионкой на дистанции 200 м комплексным стилем, как и на прошлогодних соревнованиях в Будапеште (Венгрия). Спортсменке из Израиля 7 августа исполнилось 19 лет.
В финальном заплыве Горбенко лидировала на всех отсечках и уверенно добралась до победы. Второй к финишу приплыла Маррит Стенберген из Нидерландов. Бронзовая медаль у итальянки Сары Франчески.
Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия
Женщины. Комплексный стиль, 200 метров
1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 2.10,92.
2. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 2.11,14.
3. Сара Франчески (Италия) – 2.11,38.
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