Израильская пловчиха Анастасия Горбенко защитила титул чемпионки Европы

Двукратная чемпионка мира израильтянка Анастасия Горбенко повторила свой успех на чемпионате Европы по водным видам спорта 2022 года в Риме (Италия). Она стала чемпионкой на дистанции 200 м комплексным стилем, как и на прошлогодних соревнованиях в Будапеште (Венгрия). Спортсменке из Израиля 7 августа исполнилось 19 лет.

В финальном заплыве Горбенко лидировала на всех отсечках и уверенно добралась до победы. Второй к финишу приплыла Маррит Стенберген из Нидерландов. Бронзовая медаль у итальянки Сары Франчески.

Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия

Женщины. Комплексный стиль, 200 метров



1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 2.10,92.

2. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 2.11,14.

3. Сара Франчески (Италия) – 2.11,38.