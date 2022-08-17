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Винер: если Полстяная обратится, подумаю, взять её или нет

Винер: если Полстяная обратится, подумаю, взять её или нет
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что подумает, взять ли к себе гимнастку Елизавету Полстяную, если последует соответствующее обращение.

Ранее урождённая москвичка Полстяная заявила, что больше не будет выступать за Латвию, которую представляла на международной арене с 2018 года. Причиной такого решения стал отказ Латвии включить спортсменку в состав сборной Латвии на чемпионат мира, если она не откажется от российского гражданства.

«Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять её к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался», — приводит слова Винер Sport24.

Российские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира и других международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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