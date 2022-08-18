Пичардо завоевал золото ЧЕ в тройном прыжке, Гелбер — в метании молота

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования женщин в метании молота и мужчин в тройном прыжке.

Чемпионом Европы в тройном прыжке стал португалец Педро Пичардо. Лучший результат (17,50 метра) он показал во второй попытке. Четвёртую и пятую попытки спортсмен пропустил и вышел на шестую лишь после того, как итальянец Андреа Даллавалле в пятой улетел на 17,04 метра. У бронзового призёра француза Жан-Марка Понтвьянна результативной оказалась всего одна попытка, которая и принесла ему медаль.

В метании молота победу одержала румынка Бьянка Флорентина Гелбер с результатом 72,72 метра.



Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Мужчины. Тройной прыжок

1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,50.

2. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,04.

3. Жан-Марк Понтвьянн (Франция) – 16,94.

Женщины. Молот

1. Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния) – 72,72.

2. Ева Рожанска (Польша) – 72,12.

3. Сара Фантини (Италия) – 71,58.