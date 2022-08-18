Пичардо завоевал золото ЧЕ в тройном прыжке, Гелбер — в метании молота

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования женщин в метании молота и мужчин в тройном прыжке.
Чемпионом Европы в тройном прыжке стал португалец Педро Пичардо. Лучший результат (17,50 метра) он показал во второй попытке. Четвёртую и пятую попытки спортсмен пропустил и вышел на шестую лишь после того, как итальянец Андреа Даллавалле в пятой улетел на 17,04 метра. У бронзового призёра француза Жан-Марка Понтвьянна результативной оказалась всего одна попытка, которая и принесла ему медаль.
В метании молота победу одержала румынка Бьянка Флорентина Гелбер с результатом 72,72 метра.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Мужчины. Тройной прыжок
1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,50.
2. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,04.
3. Жан-Марк Понтвьянн (Франция) – 16,94.
Женщины. Молот
1. Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния) – 72,72.
2. Ева Рожанска (Польша) – 72,12.
3. Сара Фантини (Италия) – 71,58.
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