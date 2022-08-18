Фемке Бол и Асьер Мартинес показали лучшие результаты сезона в Европе

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования в беге на 400 метров и в барьерном беге на 110 метров у мужчин.
Золотые медали в беге на 400 метров завоевали британец Мэттью Хадсон-Смит и Фемке Бол из Нидерландов. Бег на 110 метров с барьерами выиграл Асьер Мартинес, на 0,001 секунды опередивший француза Паскаля Мартино-Лагарда.
Бол и Мартинес показали лучшие результаты сезона в Европе.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Мужчины. 400 метров
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,53.
2. Рики Петруччани (Швейцария) – 45,03.
3. Алекс Хейдок-Уилсон (Великобритания) – 45,161.
4. Лемарвин Боневасья (Нидерланды) – 45,169.
Женщины. 400 метров
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,44.
2. Наталия Качмарек (Польша) – 49,94.
3. Анна Келбасиньска (Польша) – 50,29.
Мужчины. 110 метров с барьерами
1. Асьер Мартинес (Испания) – 13,137.
2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,138.
3. Джаст Квау-Матей (Франция) – 13,33.
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