Фемке Бол и Асьер Мартинес показали лучшие результаты сезона в Европе

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования в беге на 400 метров и в барьерном беге на 110 метров у мужчин.

Золотые медали в беге на 400 метров завоевали британец Мэттью Хадсон-Смит и Фемке Бол из Нидерландов. Бег на 110 метров с барьерами выиграл Асьер Мартинес, на 0,001 секунды опередивший француза Паскаля Мартино-Лагарда.

Бол и Мартинес показали лучшие результаты сезона в Европе.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Мужчины. 400 метров

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,53.

2. Рики Петруччани (Швейцария) – 45,03.

3. Алекс Хейдок-Уилсон (Великобритания) – 45,161.

4. Лемарвин Боневасья (Нидерланды) – 45,169.

Женщины. 400 метров

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,44.

2. Наталия Качмарек (Польша) – 49,94.

3. Анна Келбасиньска (Польша) – 50,29.

Мужчины. 110 метров с барьерами

1. Асьер Мартинес (Испания) – 13,137.

2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,138.

3. Джаст Квау-Матей (Франция) – 13,33.