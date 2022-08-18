«Судья поднял флаг и не мог переобуться». Шкуренёв вспомнил скандальный прыжок на ОИ-2022

Российский десятиборец Илья Шкуренёв рассказал о ситуации на Олимпийских играх в Токио, когда в соревнованиях по прыжкам в высоту его попытка не была засчитана, хотя планка упала уже после того, как он сошёл с мата и судья поднял флаг.
«Пока мы пытались там что-то с этим решить, то пересматривали записи, искали, где было нарушение. А потом было уже неинтересно. Если попытки откровенно плохие, для чего это смотреть? Если бы тогда я хорошо прыгал, такого бы не было. Да, не повезло, но я прыгал плохо, и результат был закономерным.
Раньше, если судья поднял флажок – это окончательное решение. Поэтому на это я и пытался надавить, и настаивал, что судья поднял флаг, то есть принял решение, и уже не может переобуться. К тому же раньше правила были такие, что, если ты успел сбежать с матов, а планка ещё не упала, попытка также засчитывается. В моём случае и судья поднял флаг, и я успел с матов слезть, но оказалось, что это всё не работает, если старший судья сказал «нет». Не особо, конечно, это понимаю, но правила одинаковые для всех», – сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте на «Чемпионате» утром 18 августа.
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