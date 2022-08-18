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Регбистка стала первой олимпийской чемпионкой, ставшей трансгендерным мужчиной

Регбистка стала первой олимпийской чемпионкой, ставшей трансгендерным мужчиной
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Австралийская регбистка Эллия Грин стала первой олимпийской чемпионкой, которая объявила себя трансгендерным мужчиной, выразив надежду, что это признание поможет другим чувствовать себя более уверенно и комфортно, чтобы принимать такого рода решения.

Грин сделала это заявление через видеообращение к участникам международного форума в Канаде, посвящённому борьбе с гомофобией в спорте. Чемпионка Игр 2016 года рассказала, что страдала серьёзными психологическими проблемами после завершения карьеры в прошлом году.

«Пообещала себе, что когда моя карьера в регби закончится, я продолжу остаток своей жизни в той личности и теле, в которых мне суждено быть. Знала, что почувствую настоящую свободу, когда мне сделают операцию, и я окажусь в том теле, в котором и должна была быть», — приводит слова Грин The Guardian.

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Теги Другие Регби •••

Заглавное фото: Dave Rowland/Getty Images

Источник: The Guardian

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