Регбистка стала первой олимпийской чемпионкой, ставшей трансгендерным мужчиной

Австралийская регбистка Эллия Грин стала первой олимпийской чемпионкой, которая объявила себя трансгендерным мужчиной, выразив надежду, что это признание поможет другим чувствовать себя более уверенно и комфортно, чтобы принимать такого рода решения.

Грин сделала это заявление через видеообращение к участникам международного форума в Канаде, посвящённому борьбе с гомофобией в спорте. Чемпионка Игр 2016 года рассказала, что страдала серьёзными психологическими проблемами после завершения карьеры в прошлом году.

«Пообещала себе, что когда моя карьера в регби закончится, я продолжу остаток своей жизни в той личности и теле, в которых мне суждено быть. Знала, что почувствую настоящую свободу, когда мне сделают операцию, и я окажусь в том теле, в котором и должна была быть», — приводит слова Грин The Guardian.