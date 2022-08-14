«Америка катится в ад или что?» В США с ужасом осознали проблему трансгендеров в спорте

Ни для кого уже не секрет, что женский спорт в западном мире оказался под угрозой. За последние годы там появилось слишком много, так сказать, спортсменок, которые были рождены мальчиками, сформировались как мужчины, а потом заявили, что чувствуют себя женщинами.

Разумеется, мужское строение тела даёт серьёзное преимущество в борьбе с женщинами в большинстве видов спорта. Просто физиологически хорошо подготовленный мужчина всегда будет быстрее и сильнее женщины.

Для традиционного общества выступление мужика в юбке в женских соревнованиях – это, мягко говоря, странное явление, однако в современном мире многое переворачивается с ног на голову. Поэтому, например, пловчиха Лия Томас, которая ещё совсем недавно была пловцом, для многих американцев – национальный герой. Не обманщик, который так и не смог добиться серьёзных успехов в борьбе с мужчинами, не психически нездоровый человек, а пример для подражания, смелый и сильный персонаж.

Звучит дико, но Лию Томас в США недавно номинировали на звание «женщины года» в Национальной ассоциации студенческого спорта. Ну бред же!

Складывалось ощущение, что никто не хотел замечать, что происходит какое-то сумасшествие, никто не обращал внимания на настоящих женщин, бьющих тревогу. К счастью, это ощущение оказалось обманчивым. В Америке на самом высоком уровне всё-таки заметили существующую проблему и ужаснулись.

Учитывая, что американцы – законодатели мод в мировом спорте, это хороший знак. Возможно, женский спорт не дадут грубо и бездарно уничтожить.

Тему неожиданно поднял бывший президент США Дональд Трамп, который, похоже, может вновь возглавить страну на следующих выборах.

Трамп решил сделать ставку на консерватизм. В частности, он публично заявил, что признаёт только два гендера – чтобы сказать такое в США сейчас, нужно иметь определённую смелость. А развивая тему во время одного из своих митингов, прошёлся по той самой Лии Томас, назвав её в мужском роде.

«Мы будем держать мужчин подальше от женского спорта. Одна пловчиха была лишена возможности побить рекорд из-за мисс Томас, так как у Лии было большое преимущество. И, кстати, ему только что присвоили звание спортсменки года, знаете? Наша страна катится в ад или что?»

Международные федерации в последние месяцы уделяют большое внимание проблеме трансгендеров в спорте. В частности, новые жёсткие ограничения ввели Международная федерация плавания и Международный союз велосипедистов. Нет сомнений, что в большинстве видов спорта в скором времени будут принимать меры, чтобы защитить женщин-спортсменок.

Кстати, есть какая-то странная ирония в том, что против Лии Томас выступают даже сами трансгендеры. Например, с критикой выступила звезда американского шоу-бизнеса Кейтлин Дженнер, которая когда-то была Брюсом Дженнером, олимпийским чемпионом 1976 года по лёгкой атлетике.

Кейтлин, которую многие считают самым известным трансгендером мира, подчеркнула, что Лия имеет огромное преимущество перед девушками, а потому её победы несправедливы. Также она заметила, что поведение Томас формирует негативный образ транс-сообществу в США. Интересный довод, не правда ли? Но пусть хоть он привлечёт внимание к проблеме.

Вокруг персоны Лии Томас в ближайшее время, похоже, развернётся нешуточная борьба – попадёт ли этот персонаж на Олимпиаду или нет.

Но тот факт, что проблему заметили самые публичные люди в США, позволяет предположить, что разум во всей этой ситуации ещё может взять верх.