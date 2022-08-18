На первенстве Санкт-Петербурга по парусному спорту пройден экватор, сообщает пресс-служба Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Регата проходит в северной столице с 13 по 19 августа. В соревнованиях принимают участие 393 гонщика в 15 классах яхт. Гонки проходят на четырёх дистанциях.
В четвёртый гоночный день на всех дистанциях было проведено максимальное количество гонок. На красной дистанции, где выступают 29er, состоялось пять гонок, по итогам которых экипаж Артема Гункера и Софьи Пушевой (Крестовский остров) идёт на первой позиции в общем зачёте, а Алиса Коданева и Вивея Еременко (Академия) первые среди девушек.
В классе «Оптимист» по итогам пяти гонок первую тройку занимают спортсмены из Академии парусного спорта. Роман Ивановский — первый, Андрей Жаков (ДСПК Рауту/Академия) — второй, и Павел Гущин — третий. У девушек первой идёт Ксения Романова (Академия).
На самой многочисленной, жёлтой дистанции, за день в каждом из классов состоялось по четыре гонки. У 470 на первой строчке Марк Павлов и Софья Верещагина (Академия), а в 420 лидируют Кирилл Шуненков и Андрей Фёдоров (Академия). В зачёте «Лазер-Стандарт» на первой строчке Ярослав Никушин из Ростовской области. Родион Гаврюшенко (Академия) — первый в «Лазер-Радиал». В классе «Лазер 4.7», где собрались целых 36 участников, лидирует Филипп Вылегжанин (Крестовский остров). В классе «Луч-мини» первый Арсений Афонов (Балтиец).
Гонщики белой дистанции вышли на воду в 8.00 утра и ждали ветер до 11.00, после чего было проведено три гонки по юго-восточному ветру. По итогам девяти гонок в классе «Техно» до 17 лет у первого и второго места равенство очков. Лидирует Роман Пустонин, а Максим Лукьянов — второй. Третье место в общем зачёте, а также первое среди девушек по-прежнему занимает Майя Герфурт. Все трое — представители Академии парусного спорта. Даниил Карасёв — третий среди юношей.
В зачётной группе до 15 лет первым с преимуществом в девять очков идёт Дмитрий Панькин (Академия). Среди девушек на первом месте Ангелина Шпинева (Крестовский остров). Степан Панькин и Полина Тонкошкурова (Академия) — первые в зачётной группе до 13 лет.
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