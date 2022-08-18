Норвежский прыгун посочувствовал британцу, которого лишили медали после празднования

Норвежский прыгун в длину Хенрик Флатнес прокомментировал решение судейской комиссии аннулировать результат первой попытки своего соперника, британца Джейкоба Финчем-Дьюкса, по окончании соревнований на чемпионате Европы в Мюнхене (Германия).
«Ему было неприятно. Мне, как спортсмену, тоже тяжело видеть такое решение. Если были какие-то сомнения в чистоте попытки, следовало сразу их огласить. Это невероятно обидно, когда ты празднуешь медаль, а потом тебе заявляют, что ты мимо пьедестала», — приводит слова Флатнеса NRK.
Напомним, Финчем-Дьюкс благодаря результату в первой попытке должен был завоевать в прыжках в длину серебряную медаль. Однако после протеста сборной Франции в его лучшем прыжке судьи усмотрели заступ. В итоге спортсмен был отодвинут на пятое место, когда уже успел отпраздновать серебро. Флатнес на этих соревнованиях занял шестое место.
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