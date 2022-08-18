Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сара Шёстрём завоевала 28-ю золотую медаль на чемпионатах Европы

Сара Шёстрём завоевала 28-ю золотую медаль на чемпионатах Европы
Комментарии

Команда Швеции выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия). На последнем этапе шведок представляла олимпийская чемпионка Сара Шёстрём. Для самой спортсменки это золото стало 28-м в континентальных турнирах.

Второй к финишу добралась команда Италии. Бронзовую медаль завоевали француженки.

Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия
Женщины. Комбинированная эстафета, 4 по 100 метров

1. Швеция – 3.59,19.
2. Италия – 4.00,58.
3. Франция – 4.03,59.

У мужчин аналогичную эстафету со значительным отрывом (4,04) выиграла команда Италии. Второе место заняла сборная Франции, бронза − у австрийцев.

Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия
Мужчины. Комбинированная эстафета, 4 по 100 метров

1. Италия – 3.28,46.
2. Франция – 3.32,50.
3. Австрия – 3.33,28.

Новость по теме
Сара Шёстрём обошла Александра Попова по количеству побед на чемпионатах Европы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022