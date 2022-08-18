Сара Шёстрём завоевала 28-ю золотую медаль на чемпионатах Европы

Команда Швеции выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия). На последнем этапе шведок представляла олимпийская чемпионка Сара Шёстрём. Для самой спортсменки это золото стало 28-м в континентальных турнирах.

Второй к финишу добралась команда Италии. Бронзовую медаль завоевали француженки.

Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия

Женщины. Комбинированная эстафета, 4 по 100 метров



1. Швеция – 3.59,19.

2. Италия – 4.00,58.

3. Франция – 4.03,59.

У мужчин аналогичную эстафету со значительным отрывом (4,04) выиграла команда Италии. Второе место заняла сборная Франции, бронза − у австрийцев.

Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия

Мужчины. Комбинированная эстафета, 4 по 100 метров



1. Италия – 3.28,46.

2. Франция – 3.32,50.

3. Австрия – 3.33,28.