30-летнему трансгендеру дали сыграть с юниорками. Протесты девушек удаляют из «Твиттера»

В Ирландии 30-летнему трансгендеру разрешили сыграть в финале женского Кубка по гэльскому футболу против молодых футболисток.

Команда «На Гэл Эраха» выиграла юниорский Кубок, в финале обыграв «На Фианна». Однако самым интересным событием стало то, что в составе победителей играла Джулия Валентино, которая недавно сменила пол и стала женщиной. Присутствие в команде трансгендера вызвало беспокойство как среди участников матча, так и среди пользователей в интернете.

После известий о включении Валентино в женскую команду в «Твиттере» от девушек стали появляться сообщения с критикой этого решения. Однако многие комментарии на данную тему были удалены платформой.

Гэльский футбол — ирландская национальная игра, которая проходит на поле с регбийными воротами. Перемещать мяч можно как руками, так и ногами. Голы можно забивать в ворота как ниже перекладины (три очка), так и выше (одно очко).