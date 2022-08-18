Болельщица пострадала в результате второй массовой драки игроков НФЛ за два дня

Игроки клубов североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Каролина Пантерз», проводящих совместные тренировки, устроили вторую массовую драку за два дня, сообщает USA TODAY.

Одна из болельщиц в первом ряду получила травму, когда шлем игрока приземлился ей на ногу. Женщине была предложена медицинская помощь, но она заверила, что в этом нет необходимости. Клуб подарит ей билеты на матч по её выбору.

Когда тренеры разняли последнюю схватку, они провели командные совещания на поле. Наставники сказали своим командам, что, если произойдет ещё одна драка, они отменят тренировку. В итоге трое игроков были отстранены.

В пятницу между командами запланирован полноценный предсезонный матч.