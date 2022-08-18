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Олимпийская чемпионка Ласицкене стала первой на мемориале Куца

Олимпийская чемпионка Ласицкене стала первой на мемориале Куца
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на мемориале Куца, который проходил в Москве.

29-летняя спортсменка показала результат в 1,88 метра. Второе место заняла Мария Кочанова — 1,85 метра. Бронза досталась Александре Ярышкиной, взявшей высоту в 1,82 метра.

Трёхкратная чемпионка мира Ласицкене безуспешно пыталась одолеть высоту в 1,95 метра, уже являясь победительницей соревнований.

Мария Ласицкене является чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной обладательницей золотой медали Континентального кубка. Личный рекорд россиянки составляет 2,05 метра. Она стала первой и на Олимпийских играх в Токио, взяв высоту в 2,04 метра. Следом финишировали австралийка и украинка.

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