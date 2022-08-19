Вулета стала первой в прыжках в длину на ЧЕ, показав лучший результат в этом столетии

Сербская легкоатлетка Ивана Вулета взяла золото чемпионата Европы в прыжках в длину.
Вулета показала результат 7,06 метра. Серебро завоевала немецкая прыгунья Малайка Миамбо — 7,03 метра, а бронзу получила Джазмин Сойерс из Великобритании с результатом 6,80 метра.
Сербка уже выигрывала чемпионат Европы. В 2016 году она взяла золото в Амстердаме. Ивана становилась бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сербка является трёхкратной чемпионкой Европы в помещении и победительницей Универсиады в Белграде, которая проходила в 2008 году.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Длина. Женщины.
1. Ивана Вулета (Сербия) – 7,06.
2. Малайка Миамбо (Германия) – 7,03.
3. Джазмин Сойерс (Великобритания) – 6,80.
4. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,76.
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