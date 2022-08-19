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Олимпийский чемпион выиграл ЧЕ в прыжках в высоту с результатом ниже, чем у Данила Лысенко

Олимпийский чемпион выиграл ЧЕ в прыжках в высоту с результатом ниже, чем у Данила Лысенко
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На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования в прыжках в высоту у мужчин. Победу одержал олимпийский чемпион из Италии Джанмарко Тамбери со скромным результатом 2,30 метра. Напомним, сегодня на мемориале Куца Данил Лысенко прыгнул на 2,34, повторив лучший результат российского сезона, принадлежащий Илье Иванюку.

Украинский атлет Андрей Проценко показал одинаковый результат с немцем Тобиасом Потие (по 2,27), но по попыткам уступил сопернику серебро.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Высота. Мужчины

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,30.
2. Тобиас Потие (Германия) – 2,27.
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27.
4. Олег Дорощук (Украина) – 2,23.

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