Эмоции немецкой легкоатлетки после золотого финиша на чемпионате Европы

Немецкая спортсменка Констанце Клостерхальфен завоевала золотую медаль в беге на 5000 м на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). После тяжёлого забега легкоатлетка нашла в себе силы пробежать круг почёта по стадиону.
Видео доступно на YouTube-канале Sportschau. Права принадлежат European Athletics
Спортсменке из Германии 25 лет. В 2016 году она выступила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где заняла 16-е место. Является бронзовым призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года на аналогичной дистанции.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Бег. 5000 м. Женщины
1. Констанце Клостерхальфен (Германия) – 14.50,47.
2. Ясемин Джан (Турция) – 14.56,91.
3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 14.59,34.
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