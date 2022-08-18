Йеспер Хеллстрём исполнил «нырок лосося» в финале чемпионата Европы

Шведский прыгун Йеспер Хеллстрём исполнил «нырок лосося» во время попытки в финале соревнований по тройному прыжку на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2022 года, который проходит в Мюнхене (Германия). Шведский спортсмен, улыбаясь, отправился в песок головой вперед.

Видео доступно на YouTube-канале European Athletics. Права принадлежат European Athletics

По итогам соревнования Хеллстрём занял 10-е место. Чемпионом Европы в тройном прыжке стал португалец Педро Пичардо с лучший результатом – 17,50 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Мужчины. Тройной прыжок



1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,50.

2. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,04.

3. Жан-Марк Понтвьянн (Франция) – 16,94.