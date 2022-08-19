Украинка Бех-Романчук не сдержала слёз, упустив в драматичной развязке бронзу ЧЕ

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук не сдержала слёз, упустив в драматичной развязке бронзовую медаль чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Мюнхене (Германия).
Спортсменка в первой попытке показала результат 6,70 метра, в одном из следующих прыжков ей удалось прибавить ещё на 6 см. Такой результат обеспечивал Марине бронзовую медаль, так как на протяжении соревнований прыгнуть дальше удавалось лишь двум спортсменкам — сербке Иване Вулете, которая в итоге стала победительницей ЧЕ (7,06 м), и действующей олимпийской чемпионке немке Малайке Миамбо (7,03 м), на этот раз ставшей серебряной медалисткой.
Но в дело вмешалась британка Джазмин Сойерс, которая была не согласна закончить турнир с «деревянной медалью». В последней попытке она прыгнула на 6,80 метра и вытеснила Бех-Романчук из тройки призёров. У Марины оставался единственный шанс попасть на пьедестал — прыгнуть следом дальше британки, однако в последней попытке она заступила.
После неудачного прыжка Бех-Романчук прокричала несколько раз от злости на саму себя, упала на колени и от досады зарыдала. Спортсменка долгое время переживала упущенную медаль, находясь недалеко от сектора. В то время как тройка лучших радовалась завоёванным наградам, к Марине подошла шведка Хадди Санья и пыталась утешить спортсменку.
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