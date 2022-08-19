Расписание велосипедного Гранд-тура «Вуэльта Испании»

Сегодня, 19 августа, стартует 77-я по счёту «Вуэльта Испании», которая является 3-м велосипедным Гранд-туром в сезоне. Соревнования завершатся 11 сентября. Представляем вашему вниманию расписание этапов велогонки.
Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Вуэльта Испании» — 2022. Расписание этапов
19 августа, пятница
1-й этап. Утрехт – Утрехт (23,2 км). Командная гонка на время
20 августа, суббота
2-й этап. Хертогенбош – Утрехт (175,1 км). Равнинный
21 августа, воскресенье
3-й этап – Бреда – Бреда (193,2 км). Равнинный
23 августа, вторник
4-й этап. Виктория-Гастрейс – Ла Гуардия (153,5 км). Среднегорный
24 августа, среда
5-й этап. Ирун – Бильбао (187 км). Среднегорный
25 августа, четверг
6-й этап. Ирун – Пико Яно (Сан Мигель де Аквайо) (180 км). Горный
26 августа, пятница
7-й этап. Камарго – Кистьерн (190,1 км). Среднегорный
27 августа, суббота
8-й этап. Ла Пола Ллавиана – Кольяу Фанкуайя (154,5 км). Горный
28 августа, воскресенье
9-й этап. Виллависиоза – Лес-Праэрес (175,5 км). Горный
30 августа, вторник
10-й этап. Эльче – Аликанте (31,1 км). Индивидуальная гонка на время
31 августа, среда
11-й этап. ЭльПозо Алиментасьон – Кабо де Гата (193 км). Равнинный
1 сентября, четверг
12-й этап. Салобрена – Пеньяс Бланка (195,5 км). Среднегорный
2 сентября, пятница
13-й этап. Ронда – Монтилья (171 км). Равнинный
3 сентября, суббота
14-й этап. Монторо – Сьерра де ла Пандера (160,3 км). Горный
4 сентября, воскресенье
15-й этап. Мартос – Сьерра-Невада (148,1 км). Горный
6 сентября, вторник
16-й этап. Санлукар де Баррамеда – Томарес (188,9 км). Равнинный
7 сентября, среда
17-й этап. Арасена – Монастерио де Тентудиа (160 км). Равнинный
8 сентября, четверг
18-й этап. Трухильо – Альто дел Пиорналь (191,7 км). Горный
9 сентября, пятница
19-й этап. Талавера де да Рейна – Талавера де ла Рейна (132,7 км). Среднегорный
10 сентября, суббота
20-й этап. Мораизарзал – Пуэрто де Навасеррада (175,5 км). Горный
11 сентября, воскресенье
21-й этап. Лас Розас – Мадрид (100,5 км). Равнинный
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