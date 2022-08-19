Расписание велосипедного Гранд-тура «Вуэльта Испании»

Сегодня, 19 августа, стартует 77-я по счёту «Вуэльта Испании», которая является 3-м велосипедным Гранд-туром в сезоне. Соревнования завершатся 11 сентября. Представляем вашему вниманию расписание этапов велогонки.

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Вуэльта Испании» — 2022. Расписание этапов



19 августа, пятница

1-й этап. Утрехт – Утрехт (23,2 км). Командная гонка на время

20 августа, суббота

2-й этап. Хертогенбош – Утрехт (175,1 км). Равнинный

21 августа, воскресенье

3-й этап – Бреда – Бреда (193,2 км). Равнинный

23 августа, вторник

4-й этап. Виктория-Гастрейс – Ла Гуардия (153,5 км). Среднегорный

24 августа, среда

5-й этап. Ирун – Бильбао (187 км). Среднегорный

25 августа, четверг

6-й этап. Ирун – Пико Яно (Сан Мигель де Аквайо) (180 км). Горный

26 августа, пятница

7-й этап. Камарго – Кистьерн (190,1 км). Среднегорный

27 августа, суббота

8-й этап. Ла Пола Ллавиана – Кольяу Фанкуайя (154,5 км). Горный

28 августа, воскресенье

9-й этап. Виллависиоза – Лес-Праэрес (175,5 км). Горный

30 августа, вторник

10-й этап. Эльче – Аликанте (31,1 км). Индивидуальная гонка на время

31 августа, среда

11-й этап. ЭльПозо Алиментасьон – Кабо де Гата (193 км). Равнинный

1 сентября, четверг

12-й этап. Салобрена – Пеньяс Бланка (195,5 км). Среднегорный

2 сентября, пятница

13-й этап. Ронда – Монтилья (171 км). Равнинный

3 сентября, суббота

14-й этап. Монторо – Сьерра де ла Пандера (160,3 км). Горный

4 сентября, воскресенье

15-й этап. Мартос – Сьерра-Невада (148,1 км). Горный

6 сентября, вторник

16-й этап. Санлукар де Баррамеда – Томарес (188,9 км). Равнинный

7 сентября, среда

17-й этап. Арасена – Монастерио де Тентудиа (160 км). Равнинный

8 сентября, четверг

18-й этап. Трухильо – Альто дел Пиорналь (191,7 км). Горный

9 сентября, пятница

19-й этап. Талавера де да Рейна – Талавера де ла Рейна (132,7 км). Среднегорный

10 сентября, суббота

20-й этап. Мораизарзал – Пуэрто де Навасеррада (175,5 км). Горный

11 сентября, воскресенье

21-й этап. Лас Розас – Мадрид (100,5 км). Равнинный