Итальянский велогонщик установил историческое достижение на чемпионате Европы

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани установил историческое достижение на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который завершился 16 августа в Мюнхене (Германия).

33-летний Вивиани поучаствовал в двух гонках за один день. Итальянец спустя несколько часов после групповой гонки на шоссе выиграл золото на треке в гонке с выбыванием.

Элиа Вивиани за свою карьеру выиграл на шоссе девять этапов Гранд-тура и золото чемпионата Европы — 2019 в групповой гонке. На треке итальянец является чемпионом Олимпийских игр — 2016 в омниуме, чемпионом мира — 2021 в гонке с выбыванием и восьмикратным чемпионом Европы. Восьмое золото он завоевал как раз тогда, когда и установил это удивительное достижение.