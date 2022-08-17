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Итальянский велогонщик установил историческое достижение на чемпионате Европы

Итальянский велогонщик установил историческое достижение на чемпионате Европы
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Итальянский велогонщик Элиа Вивиани установил историческое достижение на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который завершился 16 августа в Мюнхене (Германия).

33-летний Вивиани поучаствовал в двух гонках за один день. Итальянец спустя несколько часов после групповой гонки на шоссе выиграл золото на треке в гонке с выбыванием.

Элиа Вивиани за свою карьеру выиграл на шоссе девять этапов Гранд-тура и золото чемпионата Европы — 2019 в групповой гонке. На треке итальянец является чемпионом Олимпийских игр — 2016 в омниуме, чемпионом мира — 2021 в гонке с выбыванием и восьмикратным чемпионом Европы. Восьмое золото он завоевал как раз тогда, когда и установил это удивительное достижение.

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