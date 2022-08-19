В Крыму впервые пройдёт чемпионат по триатлону

10-11 сентября впервые на территории Республики Крым пройдёт чемпионат по триатлону. Организатором выступает ведущий мировой курорт Mriya Resort & SPA при поддержке Министерства спорта Республики Крым и администрации Ялты.
Триатлон состоит из трёх этапов: плавание, велогонка и бег. Mriya Resort & SPA предоставляет стартовую площадку на лучшей набережной Крыма, где на частном пляже санаторно-курортного комплекса пройдёт плавательный этап. Веломаршрут протянется от набережной отеля вдоль южнобережного серпантина, беговой этап будет пролегать вдоль молодых виноградников отеля и живописных морских пейзажей.
Участники смогут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки. Спринтерский этап Mriyathlon sprint включает в себя 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Участникам среднего уровня Mriyathlon Olympic предстоит преодолеть 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Mriyathlon Hard 113 – это этап для подготовленных спортсменов, который включает 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.
Участвовать в соревнованиях разрешено с 18 лет. Все участники будут разделены по возрастным группам и по форматам участия. Кроме индивидуального зачёта, запланированы эстафетные гонки. По окончании чемпионата участники получат памятную медаль, подарки от спонсоров и партнёров, будет организован финальный фуршет.
Амбассадорами проекта выступают известные спортсмены: вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина, чемпион Европы 2019 года Андрей Брюханков и основатель сети фитнес-клубов Come on gym и проекта «Мотиватор» Евгений Романенко,
Подробная информация и регистрация на сайте организаторов.
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