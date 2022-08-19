Мьёр выиграла ЧЕ в беге на 1500 м, Райтанен победил в стипль-чезе

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определились победители в беге на 1500 метров у женщин и в стипль-чезе у мужчин.
Чемпионкой Европы в беге на 1500 метров стала серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 британка Лора Мьёр. Она во второй раз выиграла летний чемпионат Европы, также в активе спортсменки четыре золота первенства континента в помещении.
В стипль-чезе победу одержал 26-летний финн Топи Райтанен, для которого это первая награда взрослого чемпионата Европы.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины. 1500 метров
1. Лора Мьёр (Великобритания) – 4.01,08.
2. Сиара Магин (Ирландия) – 4.02,56.
3. София Эннауи (Польша) – 4.03,59.
Мужчины. Стипль-чез. 3000 метров
1. Топи Райтанен (Финляндия) – 8.21,80.
2. Ахмед Абдельвахед (Италия) – 8.22,35.
3. Усама Зоглами (Италия) – 8.23,44.
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