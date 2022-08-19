19-летний литовец Миколас Алекна выиграл ЧЕ в метании диска с рекордом соревнований

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определился победитель в метании диска. Им стал 19-летний литовец Миколас Алекна – сын двукратного олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны.

В 2021 году Алекна-младший выиграл чемпионаты Европы и мира среди спортсменов до 20 лет, а этим летом сначала завоевал серебро взрослого первенства планеты, а затем стал лучшим на континенте.

Миколас Алекна отправил диск на отметку 69,78 метра – это новый рекорд чемпионатов Европы, который он отобрал у занявшего второе место Кристьяна Чеха. В квалификации словенец показал результат 69,06.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Диск. Мужчины

1. Миколас Алекна (Литва) – 69,78.

2. Кристьян Чех (Словения) – 68,28.

3. Лоуренс Окой (Великобритания) – 67,14.