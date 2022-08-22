Кайрен Уилсон стал победителем турнира European Masters – 2022 по снукеру

30-летний британский снукерист Кайрен Уилсон (8-е место в мировом рейтинге) стал победителем турнира European Masters – 2022, в финале которого ему удалось одолеть 43-летнего соотечественника Барри Хокинса (12-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Уилсона со счётом 9:3.
European Masters проходил в Германии с 16 по 21 августа. В соревнованиях приняло участие 32 профессиональных игрока.
30-летний Кайрен Уилсон до этого становился победителем турнира Shanghai Masters. Англичанин выиграл эти соревнования в 2015 году. Он начал профессиональную карьеру в 2010 году, а в 2020-м поднялся на самую высокую строчку в карьере — четвёртое место мирового рейтинга. Уилсон выходил в финал чемпионата мира, но не смог переиграть в решающем матче Ронни О'Салливана.
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