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Кайрен Уилсон стал победителем турнира European Masters – 2022 по снукеру

Кайрен Уилсон стал победителем турнира European Masters – 2022 по снукеру
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30-летний британский снукерист Кайрен Уилсон (8-е место в мировом рейтинге) стал победителем турнира European Masters – 2022, в финале которого ему удалось одолеть 43-летнего соотечественника Барри Хокинса (12-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Уилсона со счётом 9:3.

European Masters проходил в Германии с 16 по 21 августа. В соревнованиях приняло участие 32 профессиональных игрока.

30-летний Кайрен Уилсон до этого становился победителем турнира Shanghai Masters. Англичанин выиграл эти соревнования в 2015 году. Он начал профессиональную карьеру в 2010 году, а в 2020-м поднялся на самую высокую строчку в карьере — четвёртое место мирового рейтинга. Уилсон выходил в финал чемпионата мира, но не смог переиграть в решающем матче Ронни О'Салливана.

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