Ярослава Могучих посвятила золотую медаль чемпионата Европы украинскому народу

20-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала завоевание золота чемпионата Европы в прыжках в высоту, заявив, что посвящает медаль украинскому народу.

«Я хотела бы посвятить эту медаль украинскому народу. Это моя первая золотая медаль на крупном чемпионате. Я уехала из дома в марте, и с тех пор было трудно. Наши люди ждут хороших новостей, и им приятно видеть мою золотую медаль. Я хочу показать, что мы сильные люди, сильная нация и что мы можем бороться до конца.

Мне нравится эта медаль. Я хочу поблагодарить украинскую команду и всех людей, которые меня поддерживали. Здесь, в Мюнхене, фантастическая атмосфера. Думаю, теперь я начну собирать больше золотых медалей. Я надеюсь вернуться домой в сентябре», — приводит слова Могучих Athletics Weekly.

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины. Финал

1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,95 метра.

2. Мария Вукович (Черногория) — 1,95 метра.

3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,93 метра.