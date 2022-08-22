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Ярослава Могучих посвятила золотую медаль чемпионата Европы украинскому народу

Ярослава Могучих посвятила золотую медаль чемпионата Европы украинскому народу
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20-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала завоевание золота чемпионата Европы в прыжках в высоту, заявив, что посвящает медаль украинскому народу.

«Я хотела бы посвятить эту медаль украинскому народу. Это моя первая золотая медаль на крупном чемпионате. Я уехала из дома в марте, и с тех пор было трудно. Наши люди ждут хороших новостей, и им приятно видеть мою золотую медаль. Я хочу показать, что мы сильные люди, сильная нация и что мы можем бороться до конца.

Мне нравится эта медаль. Я хочу поблагодарить украинскую команду и всех людей, которые меня поддерживали. Здесь, в Мюнхене, фантастическая атмосфера. Думаю, теперь я начну собирать больше золотых медалей. Я надеюсь вернуться домой в сентябре», — приводит слова Могучих Athletics Weekly.

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины. Финал

1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,95 метра.
2. Мария Вукович (Черногория) — 1,95 метра.
3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,93 метра.

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