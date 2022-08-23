Дарья Клишина напомнила о пользе занятий спортом после родов

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором рассказала о пользе физических нагрузок после родов.
«Постепенное возвращение к физическим нагрузкам после рождения малыша даёт женщинам ряд преимуществ. Поднимается настроение, снижается вес, нормализуется работа сердечно-сосудистой системы и улучшается общее самочувствие. Для большинства женщин через 6-8 недель вполне нормально приступать к занятиям. Чем я сегодня и займусь», — подписала фото Клишина.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.
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