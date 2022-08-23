«Это круто!» Колесников оценил мировой рекорд Поповича на стометровке кролем

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, прокомментировал мировой рекорд 17-летнего румынского пловца Давида Поповича на стометровке кролем — 46,86 секунды. Предыдущее достижение держалось 13 лет.

«Это круто, потому что, если бы не бились рекорды, не двигались бы результаты, и смотреть плавание было бы неинтересно. У нас вид спорта основан на времени, это не оценочный вид спорта, не игровой вид спорта, поэтому зрителю, который хоть иногда следит за плаванием, интереснее знать, что мировые рекорды бьются и ничего не стоит на месте.

Говоря про то, что ему сейчас 17 лет — это круто! Сейчас он в том возрасте, когда он может прогрессировать и получать для себя максимально выгодные условия в плане тренировок, то есть он может всё нарабатывать до 24 лет. Плавать, я думаю, он не перестанет, потому что его комплекция, генетика, внешняя структура — всё указывает на то, что он должен плавать.

Говоря про «вечные» рекорды, не будем забывать, что я тоже побил рекорд мира в 50 метрах на спине, который был поставлен ещё в полных гидрокостюмах. Это всё круто, просто какие-то дистанции у людей стоят в приоритете. В том же кроле 100 метров считается королевской дистанцией. Да, 50 метров на спине не включена в олимпийскую программу, но тоже имеет место быть. Всё двигается, просто со временем люди акцентируют внимание на более молодых и новых спортсменах.

Нет ли обиды, что побил он, а не я, хотя был близок? Нет никакого расстройства, потому что я знаю свои пределы возможностей на тот или иной период и на ту или иную дистанцию. Говоря прямо, у меня не было конкретной возможности, чтобы побить этот рекорд.

Всё впереди! Будем тренироваться, будем смотреть. Сейчас будем акцентировать внимание на том же кроле. Сейчас такой период времени, который невыгоден для нас всех как для спортсменов, но, с другой стороны, у нас появилась возможность поработать над теми аспектами, над которыми не было возможности поработать в период международных стартов», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.