Чемпион Спартакиады-2022 считает, что российским дзюдоистам разрешат выступить на ЧМ

Победитель Спартакиады-2022 в весовой категории до 73 кг российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков высказал мнение, что Международная федерация дзюдо (IJF) допустит спортсменов сборной России до участия в чемпионате мира — 2022.
Ранее российские дзюдоисты приняли участие в международном турнире в Монголии, который проводился под эгидой IJF. Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября.
«Думаю, что, скорее всего, нас допустят. Неправильно втягивать спорт в политику. Тем более наша организация, IJF, не занимается этим. Мы с ними разговаривали об этой ситуации, когда выступали на турнире в Монголии. Они все за то, чтобы мы боролись. Хоть мы и выступаем под флагами IJF, все знают, что мы представляем Россию и её флаг.
В Монголии в сторону российских спортсменов не было косых взглядов. В дзюдо у нас большая семья. Все друг к другу относятся хорошо, и всё было отлично», — приводит слова Махмадбекова «РИА Новости Спорт».
IJF разрешает спортсменам из России и Беларуси принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.
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