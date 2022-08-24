Анжелика Сидорова: нельзя выйти на чемпионат Москвы и прыгнуть мировой рекорд

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объяснила, почему не сможет побить мировой рекорд на российских соревнованиях.

На чемпионате России Сидорова показала лучший результат сезона в мире – 5,91 метра.

«Я вообще из тех спортсменов, которые «мистер антимотивация». Ненавижу тренировки, но люблю соревнования. Люблю, когда получается высоко прыгать и выигрывать. Весь монотонный труд ради этого – ради результата, прыжков высоких, когда чувствуешь: «Как всё классно сложилось!» Всё легло, как надо. Эти ощущения – они самые классные. Когда не могу реализовать всё это, просто теряюсь в мыслях. Не знаю, зачем иду на тренировку, не хочется делать какую-то тяжёлую работу, зачем напрягаться, непонятно… Доставляет удовольствие не процесс, а результат? Да, так и есть, а результат показывать негде. Нельзя выйти на чемпионат Москвы и прыгнуть мировой рекорд, в теории даже невозможно. Как бы ты себя ни убеждал, к сожалению, нельзя», — сказала Сидорова в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.