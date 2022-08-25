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Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на Спартакиаде-2022

Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на Спартакиаде-2022
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Анжелика Сидорова с результатом 4,70 метра одержала победу в прыжках с шестом в рамках соревнований по лёгкой атлетике на Спартакиаде-2022. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65 м). Тройку призёров замкнула Елизавета Бондаренко (4,45 м).

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Сидорова — 4,70 м.
2. Полина Кнороз — 4,65 м.
3. Елизавета Бондаренко — 4,45 м.

Также сегодня были разыграны комплекты наград в тройном прыжке и беге на 100 метров у мужчин, а также на дистанции 5000 метров у женщин.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Мужчины

1. Алексей Фёдоров — 16,47 м.
2. Виталий Павлов — 16,04 м.
3. Иван Соловьёв — 16,00 м.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Бег на 5000 метров. Женщины

1. Светлана Аплачкина — 15.50,98.
2. Любовь Дубровская — 15.51,46.
3. Светлана Аристархова — 15.53,54.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Бег на 100 метров. Мужчины

1. Игорь Образцов — 10,40.
2. Ярослав Ткалич — 10,46.
3. Андрей Лукин — 10,53.

Остальные результаты финалов сегодняшнего дня соревнований можно посмотреть на «Чемпионате».

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