Кристина Макаренко выиграла финал на 100 метров с лучшим результатом сезона в России

Кристина Макаренко с результатом 11,21 секунды одержала победу на дистанции 100 метров в рамках соревнований по лёгкой атлетике на Спартакиаде-2022. Второе место заняла Анастасия Романова (11,48 с). Тройку призёров замкнула Марина Максимова (11,55 с).

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Бег на 100 метров. Женщины.

1. Кристина Макаренко — 11,21 с.

2. Анастасия Романова — 11,48 с.

3. Марина Максимова — 11,55 с.

Также сегодня были разыграны комплекты наград в прыжках в длину и толкании ядра у женщин, в стипль-чезе и в беге на 5000 метров у мужчин.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины.

1. Елена Соколова — 6,60 м.

2. Полина Лукьяненкова — 6,59 м.

3. Екатерина Левицкая — 6,57 м.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Стипль-чез. Мужчины

1. Максим Якушев — 8.33,40 с.

2. Юрий Клопцов — 8.40,42 с.

3. Эдуард Батыршин — 8.45,76 с.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Бег на 5000 метров. Мужчины

1. Владимир Никитин — 13.38,73 с.

2. Евгений Кунц — 13.52,77 с.

3. Анатолий Рыбаков — 13.56,71 с.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Женщины.

1. Снежана Трофимец — 17,84 м.

2. Наталья Тронева — 17,39 м.

3. Анна Авдеева — 16,60 м.