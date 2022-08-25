Кристина Макаренко выиграла финал на 100 метров с лучшим результатом сезона в России

Кристина Макаренко с результатом 11,21 секунды одержала победу на дистанции 100 метров в рамках соревнований по лёгкой атлетике на Спартакиаде-2022. Второе место заняла Анастасия Романова (11,48 с). Тройку призёров замкнула Марина Максимова (11,55 с).
Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Бег на 100 метров. Женщины.
1. Кристина Макаренко — 11,21 с.
2. Анастасия Романова — 11,48 с.
3. Марина Максимова — 11,55 с.
Также сегодня были разыграны комплекты наград в прыжках в длину и толкании ядра у женщин, в стипль-чезе и в беге на 5000 метров у мужчин.
Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины.
1. Елена Соколова — 6,60 м.
2. Полина Лукьяненкова — 6,59 м.
3. Екатерина Левицкая — 6,57 м.
Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Стипль-чез. Мужчины
1. Максим Якушев — 8.33,40 с.
2. Юрий Клопцов — 8.40,42 с.
3. Эдуард Батыршин — 8.45,76 с.
Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Бег на 5000 метров. Мужчины
1. Владимир Никитин — 13.38,73 с.
2. Евгений Кунц — 13.52,77 с.
3. Анатолий Рыбаков — 13.56,71 с.
Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Женщины.
1. Снежана Трофимец — 17,84 м.
2. Наталья Тронева — 17,39 м.
3. Анна Авдеева — 16,60 м.
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