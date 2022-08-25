Анжелика Сидорова: как я могу быть довольна сезоном, если его не было?

Серебряный призёр Олимпийских игр, обладательница лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что не готова пока отвечать на вопрос, будет ли выступать в зимнем сезоне, если с российских легкоатлетов не снимут запрет на участие в международных стартах.
«Я ухожу в отпуск, а потом не знаю, что будет. Результатом довольна, сезоном — нет. Как я могу быть довольна сезоном, если его не было?» — приводит слова Сидоровой ТАСС.
Сидорова одержала победу на Спартакиаде-2022 с результатом 4,70 метра. Уже в ранге победительницы Анжелика пыталась прыгнуть на 4,85 метра, но не смогла сделать это из-за сильного ветра.
В сезоне-2022 российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.
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