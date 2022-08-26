Сборная Украины по волейболу обыграла в квалификации Евро соперниц из Венгрии

Женская сборная Украины по волейболу одержала победу над сборной Венгрии в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата Европы – 2023. Встреча состоялась в Будапеште и завершилась победой украинок по сетам со счётом 3:2 (23:25, 25:16, 25:16, 26:28, 15:12).
На протяжении всего стартового сета сборная Украины выигрывала с небольшим перевесом, однако в итоге уступила со счётом 23:25. Вторую партию команда Ивана Петкова выиграла очень уверенно. В третьем сете повторился результат предыдущего – 25:16 в пользу украинок. Однако в четвёртой партии волейболистки из Венгрии, отыграв матчбол, свели результат к ничейному.
Победитель определялся на тай-брейке. Там сборная Украины достаточно уверенно вела в счёте и взяла верх со счётом 15:12. Лучшую результативность в матче показала Олеся Рыхлюк, записавшая в актив 32 очка. В третьем туре украинки сыграют со сборной Португалии.
- 26 августа 2022
-
04:01
- 25 августа 2022
-
21:48
-
20:29
-
18:54
-
18:15
-
17:55
-
16:29
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
14:28
-
12:00
-
00:36
- 24 августа 2022
-
22:58
-
22:17
-
22:09
-
21:18
-
20:53
-
20:31
-
20:22
-
20:15
-
20:06
-
19:25
-
19:08
-
18:59
-
18:31
-
18:02
-
17:35
-
00:51
- 23 августа 2022
-
22:42
-
22:09
-
21:50
-
21:40
-
21:26
-
20:31