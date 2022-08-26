Волейболист сборной Бразилии Уоллес назвал фаворитов чемпионата мира

Олимпийский чемпион 2016 года волейболист сборной Бразилии Уоллес де Соуза назвал фаворитов чемпионата мира среди мужских команд — 2022. По его словам, основными претендентами на титул являются сборные Франции, Польши и США, при этом родную команду в настоящее время он не видит в ранге фаворита.

«Сегодня я не считаю Бразилию претендентом на титул. Фаворитами, которых мы знаем, являются Франция, Польша и США. Команд хорошего уровня стало больше. Многие сборные перестали быть явными фаворитами, как это было раньше», — приводит слова Уоллеса ge.globo.com.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 проходит с 26 августа по 11 сентября в городах Польши и Словении. Сборная Бразилии в данный момент проводит с кубинцами первый матч на турнире.