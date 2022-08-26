Франция и США выиграли свои первые матчи на чемпионате мира по волейболу

Сборные Франции и США одолели своих соперников в 1-м туре чемпионата мира по волейболу, который проходит в Словении и Польше.
Американцы уверенно переиграли Мексику — 3:0 (25:18, 25:20, 25:12). В составе победителей лучшими стали доигровщики Аарон Расселл (15 очков) и Тори Дефалко (11 баллов). У мексиканцев отметился диагональный Диего Гонсалес, набравший восемь очков.
Сборная Франции оказалась сильнее Германии со счётом 3:0 (25:22, 28:26, 26:24). У действующих олимпийских чемпионов самым результативным признан экс-доигровщик казанского «Зенита» Эрвен Нгапет (15 баллов). В немецкой команде 17 очков на счету Морица Карлитцека.
Во 2-м туре США встретится с Болгарией, а Мексика — с Польшей. Французской команде предстоит сразиться со Словенией, Германии — с Камеруном.
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