«Затянул, даже кость начала отмирать». Призёр ОИ Гирёв — о выступлении с серьёзной травмой

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года пловец Иван Гирёв рассказал, что вернулся к соревнованиям после травмы руки, с лечением которой оттягивал до последнего.

«Врач разрешил, поэтому я принял решение, что надо начинать сезон. Как раз подвернулась Спартакиада, с которой можно было плодотворно начать сезон.

Что именно было с рукой? Поломался, ничего, бывает в жизни (улыбается). Как? Для того чтобы сломать руку, много силы не нужно. Мне хватило моего веса и неловкого движения. Всё ещё осложнилось тем, что я долго не шёл в травмпункт, потому что думал, что это растяжение. Плыл с травмой на чемпионате России. А когда рука уже совсем начала подводить, я понял, что нужно обращаться к квалифицированным специалистам.

23 мая, где-то через месяц после чемпионата России, я сделал операцию. Было два месяца восстановления, из которых я одну неделю лежал, а вторую восстанавливал свои двигательные навыки и конкретно занимался рукой. Какие были осложнения? Так как я затянул, кость начала отмирать. Пришлось даже брать костный материал из другого места, поэтому я неделю ходил на костылях. Сейчас мне поставили шуруп, есть небольшие проблемы с чувствительностью в этом месте. Рука беспокоит и сейчас и, думаю, будет ещё беспокоить достаточное количество времени. Но на плавании сказывалось лишь тогда, когда я плавал в лонгетке. Это было совершенно неудобно. Понял, что смысла тренироваться так нет, поэтому просто плавал на ногах, занимался активной физической нагрузкой. С профессиональным плаванием это было мало связано.

Тяжело ли было начинать сезон в конце сезона? Не скажу, что тяжело, но результат успешным назвать нельзя. Хорошо, что я вообще на этот турнир собрался. Это была полезная и хорошая встряска после четырёх месяцев, когда я был вне спортивного коллектива», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.