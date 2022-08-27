Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Турции в трёх сетах обыграла Китай на ЧМ по волейболу

Сборная Турции в трёх сетах обыграла Китай на ЧМ по волейболу
Комментарии

В матче группы Е чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Турции в трёх сетах обыграла команду Китая. Итоговый счёт – 3:0 (25:15, 25:19, 25:14). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения).

Соперники команд по группе − Италия и Канада сыграют сегодня, 27 августа, в 22:15 мск.

ЧМ-2022 (м). Группа E. 1-й тур
27 августа 2022, суббота. 12:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Китай

В следующем туре волейболисты из Турции сыграют с командой Италии, а сборная Китая встретится с Канадой. Матчи пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 проходит с 26 августа по 11 сентября. В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши.

Новость по теме
Франция и США выиграли свои первые матчи на чемпионате мира по волейболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022