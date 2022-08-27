Сборная Турции в трёх сетах обыграла Китай на ЧМ по волейболу

В матче группы Е чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Турции в трёх сетах обыграла команду Китая. Итоговый счёт – 3:0 (25:15, 25:19, 25:14). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения).
Соперники команд по группе − Италия и Канада сыграют сегодня, 27 августа, в 22:15 мск.
В следующем туре волейболисты из Турции сыграют с командой Италии, а сборная Китая встретится с Канадой. Матчи пройдут 29 августа.
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 проходит с 26 августа по 11 сентября. В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши.
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