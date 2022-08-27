В ВФЛА ответили на критику от Марии Ласицкене

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на критику федерации от олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Спортсменка упрекала организацию за недостаточную работу по защите спортсменов в условиях их отстранения от крупнейших международных стартов.

«Я не думаю, что здесь ВФЛА как-то могла бы помочь. Федерация помогает сделать нейтральный статус. А дальше это уже работа личных менеджеров — организовывать участие спортсменов в соревнованиях. У нас могут быть с кем угодно хорошие отношения, но наша лёгкая атлетика находится под санкциями. Мы не можем ни спортсменов на сборы в другую страну отправить — имею в виду тех, у кого нет нейтрального статуса, ни пригласить кого-либо. Тот, кто к нам приедет, автоматически сам попадёт под санкции. Мы находимся в другом положении по отношению к другим видам спорта, не надо об этом забывать. И, думаю, Мария всё это знает не хуже нас.

Эмоционально её можно понять, у неё накипело. Но накипело у многих. И телевизор все смотрят, все понимают, какая сейчас ситуация. Я считаю, радоваться надо, что идут соревнования. Что средств на это хватает. Кто знает, может их не будет от слова вообще», — приводит слова Приваловой «РИА Новости Спорт».