Тунис не оставил шансов Пуэрто-Рико в матче 1-го тура ЧМ по волейболу

Сборная Туниса уверенно переиграла команду Пуэрто-Рико на арене «Сподек» (Катовице, Польша) во второй день чемпионата мира по волейболу.

Тунис одержал победу со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:20). В составе чемпиона Африки больше всех очков набрали доигровщики Хамза Нагга (15) и Элиес Карамусли (11). У Пуэрто-Рико самыми результативными стали Пелегрин Варгас и Хонатан Родригес (по 8 очков).

27 августа в группе A состоится матч между Сербией и Украиной. Игра начнётся в 21:30 мск. Тунис набрал три очка и в следующем туре встретится со сборной Украины, а Пуэрто-Рико предстоит сразиться с Сербией.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Ранее во второй день мирового первенства Нидерланды переиграли Египет, а Турция расправилась с Китаем.