«Мы играем в волейбол и не смотрим на политику». Лисинац — о матче с Украиной

Центральный блокирующий сборной Сербии Сречко Лисинац прокомментировал победу над Украиной в рамках 1-го тура чемпионата мира по волейболу.
«Мы не боялись свиста. Мы играем в волейбол и не смотрим на политику. Спорт соединяет людей, а она их разделяет. Ожидали ли мы, что Украина будет блистать на этой встрече? Нет. Но всегда приятно играть в такой атмосфере, когда видно, что все хотят побеждать.
Нелегко было сбивать их ритм игры и набирать очки с первой же атаки. Они также хорошо действуют в атаке. Играть против таких команд не очень просто, но благодаря концентрации и опыту в матчах такого ранга мы решили его в свою пользу», — приводит слова Лисинаца Sport.pl.
Сборная Сербии переиграла команду Украины со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20). Во 2-м туре чемпионата мира, проходящего в Польше и Словении, сербским волейболистам предстоит встреча с Пуэрто-Рико. Украина сыграет с Тунисом.
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