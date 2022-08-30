Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 30 августа
Поделиться
30 августа на мужском чемпионате мира по волейболу стартует 3-й тур группового этапа. Матчи пройдут в группах B, C и D.
Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Групповой этап. 30 августа, вторник (время – московское)
Группа B. Бразилия – Катар – 12:00
Группа B. Япония – Куба – 15:00
Группа C. Мексика – Болгария – 18:30
Группа D. Франция – Камерун – 18:30
Группа C. Польша – США – 21:30
Группа D. Словения – Германия – 21:30
31 августа завершится групповой этап на чемпионате мира по волейболу в Польше и Словении. В 1/8 финала уже вышли команды Польши, США, Нидерландов, Ирана. Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является сборная Польши, в финале 2018 года переигравшая Бразилию.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
08:00
-
07:51
-
07:42
-
06:29
-
00:31
-
00:00
- 29 августа 2022
-
23:29
-
21:27
-
20:44
-
19:51
-
19:21
-
17:27
-
16:00
-
15:54
-
15:45
-
14:44
-
13:30
-
12:58
-
11:11
-
10:56
-
09:05
-
08:00
-
07:59
-
01:32
-
01:11
-
00:00
- 28 августа 2022
-
23:59
-
23:30
-
21:53
-
21:32
-
21:10
-
20:19
-
20:07
-
20:06
-
19:42
Партнерский контент