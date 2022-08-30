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Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 30 августа

Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 30 августа
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30 августа на мужском чемпионате мира по волейболу стартует 3-й тур группового этапа. Матчи пройдут в группах B, C и D.

Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Групповой этап. 30 августа, вторник (время – московское)

Группа B. Бразилия – Катар – 12:00
Группа B. Япония – Куба – 15:00
Группа C. Мексика – Болгария – 18:30
Группа D. Франция – Камерун – 18:30
Группа C. Польша – США – 21:30
Группа D. Словения – Германия – 21:30

Календарь мужского чемпионата мира по волейболу

31 августа завершится групповой этап на чемпионате мира по волейболу в Польше и Словении. В 1/8 финала уже вышли команды Польши, США, Нидерландов, Ирана. Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является сборная Польши, в финале 2018 года переигравшая Бразилию.

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