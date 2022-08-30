Олимпийская чемпионка Бобровникова: любой турнир без России — уже не то

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова выразила мнение, что женский чемпионат Европы по гандболу нельзя считать полноценным без участия в нём сборной России.
«Для меня этот уже будет не чемпионат Европы. Любой турнир без России — уже не то, потому что в женском гандболе мы одни из лидеров и регулярно занимаем призовые места. Это уже будет не тот турнир, что раньше», — цитирует Бобровникову ТАСС.
Женский чемпионат Европы по гандболу пройдёт в ноябре 2022 года в городах Словении, Черногории и Македонии. Сборная России была отстранена от участия в заключительных матчах отборочного турнира из-за ситуации на Украине.
34-летняя Владлена Бобровникова является чемпионкой Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также серебряной медалисткой Олимпийских игр в Токио (Япония).
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