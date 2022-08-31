Мария Ласицкене заявила, что президент МОК подменяет понятия и противоречит сам себе

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Ласицкене обратилась с открытым письмом к Баху, в котором выразила недоумение по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов.

«Письмо? На него так и не был получен ответ (улыбается). Но я изначально понимала, что его не будет, потому что ранее руководство МОК свою официальную позицию уже не раз выражало.

Но мне было важно самой высказаться на эту тему и заметить, что Бах подменяет понятия и противоречит порой сам себе. Никто не может лишать спортсменов права реализовывать себя, и введённые после настоятельных рекомендаций МОК ограничения в отношении россиян и белорусов лишь ухудшили и без того тяжёлую ситуацию. Думаю, что теперь Баху просто придётся продлевать свои рекомендации, так как достойного выхода из этой истории для него не существует. Проще будет делать вид, что нас, российских и белорусских спортсменов, не было и нет», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?