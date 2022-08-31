«У меня ипотека, и призовые очень важны». Чемпион России — о деньгах в лёгкой атлетике

Чемпион России в беге на 3000 метров с препятствиями Максим Якушев высказался о важности призовых в лёгкой атлетике.
«Чёрт побери, призовые очень важны! И мне кажется, что желание заработать – совершенно здоровое желание для любого человека. Тем более я ни разу в карьере не участвовал в коммерческих стартах за границей и очень многое недополучил из того, что мог бы получить. Чертовски обидно из-за этого.
Так что призовые на Спартакиаде, особенно если они будут складываться из выплат государства и того, что обещала ВФЛА за финал серии «Королева спорта», важны не только для меня, но и для всех спортсменов. У каждого из нас, как и у любого человека, есть свои желания, интересы, цели, помимо спортивных, которых хотелось бы добиться. Этим летом я взял в ипотеку квартиру в Екатеринбурге, и в ней нужно ремонт делать. А заработать в данный момент я могу только своими выступлениями.
Устраивает ли сумма? Да. Это самые большие призовые в истории российской лёгкой атлетики, если говорить про соревнования на стадионе», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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