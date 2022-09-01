Расписание матчей 1/8 финала мужского чемпионата мира по волейболу – 2022, турнирная сетка

Вчера, 31 августа, завершился групповой этап мужского чемпионата мира 2022 года по волейболу, по итогам которого определились все пары 1/8 финала. Турнир проходит в Польше и Словении.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу.

3 сентября

18:30 мск — Словения — Германия

22:15 — Италия — Куба

4 сентября

18:30 — США — Турция

22:00 — Польша — Тунис

5 сентября

18:30 — Нидерланды — Украина

22:00 — Франция — Япония

6 сентября

18:30 — Сербия — Аргентина

22:00 — Бразилия — Иран

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является сборная Польши, в финале 2018 года переигравшая Бразилию. Изначально турнир 2022 года должен был пройти в России.

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